«Спартаку» запретили провести часть перфоманса перед матчем с «Зенитом»

Представители МВД запретили болельщикам "Спартака" провести часть перфоманса перед матчем 23-го тура чемпионата России с "Зенитом" , сообщается в группе фанатов красно-белых. Отмечается, что ими было получено разрешение от клуба и Российской футбольной премьер-лиги.

Напомним, что матч между "Спартаком" и "Зенитом" состоится сегодня на стадионе "Открытие Арена", начало игры - в 20.00 по московскому времени.