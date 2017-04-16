В США назвали самоделкой найденное в раздевалке «Металлурга» устройство

Американские СМИ написали, что найденное в тренерской магнитогорского «Металлурга» на ледовой арене СКА устройство не имеет ничего общего с современным шпионским оборудованием.

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«Как видите, подслушивающее устройство вряд ли похоже на передовые шпионские технологии. Скорее, оно смахивает на самоделку, которую можно сделать после визита в магазин радиодеталей. Честно говоря, мы не знаем, как к этому относиться», - написал журналист Yahoo ! Sports.

По его мнению, к игре «этот артефакт» не имел никакого отношения. Единственное предположение, что «Металлург» пытается отвлечь от хода серии, констатировал журналист. «А может быть, СКА шпионил за магнитогорской командой, но это означает, что гости не обсуждали свои планы тренировок по электронной почте, иначе бы они уже были у СКА», — написал он.

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что в тренерской магнитогорского «Металлурга» на ледовой арене СКА после четвёртого матча Кубка Гагарина нашли устройство, напоминающее микрофон.