Американские СМИ назвали самоделкой найденное в раздевалке «Металлурга» устройство

По мнению американских СМИ, найденное в раздевалке магнитогорского «Металлурга» на ледовой арене СКА напоминающее микрофон устройство не является передовым средством для осуществления шпионажа.

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«Как видите, подслушивающее устройство вряд ли похоже на передовые шпионские технологии. Скорее, оно смахивает на самоделку, которую можно сделать после визита в магазин радиодеталей. Честно говоря, мы не знаем, как к этому относиться. Понятно лишь, что этот артефакт не имел ничего общего с серией. Или же «Металлург» пытается отвлечь от хода серии. А может быть, СКА шпионил за магнитогорской командой, но это означает, что гости не обсуждали свои планы тренировок по электронной почте, иначе бы они уже были у СКА», — говорится в заявлении журналиста Yahoo ! Sports.

Ранее сообщалось, что в тренерской магнитогорского «Металлурга» на ледовой арене СКА после четвёртого матча Кубка Гагарина было обнаружено самодельное устройство, похожее на микрофон.