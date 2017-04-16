Итальянский вратарь: переход в «Локомотив» сломал мне карьеру

Экс-вратарь московского «Локомотива» Иван Пелиццоли заявил, что переход в стан российского клуба сломал его карьеру.

«Москва — фантастический город, но только не в футбольном плане. Уровень весьма средненький, смесь разных стилей. Понадобилось время, чтобы адаптироваться. Сначала ждал четыре—пять месяцев, когда поставят в стартовый состав. Год играл, потом без объяснения причины на полгода исключили из главной команды. В довершение ко всему травмировал плечо. Переход в «Локомотив» поломал всю карьеру, ведь мне было всего 27 лет. Ни за что не надо было ехать в Россию. В любую другую страну — в Англию, Францию, только не в этот слабенький чемпионат», — цитирует Пелиццоли S0Foot.com.

Итальянец Пелиццоли перешёл в «Локомотив» в 2007 году из «Реджины» за €3 млн. В составе российской команды провёл 26 матчей с 2007 по 2010 год.