Футболист «Сандерленда» забил мяч прямым ударом с углового

Полузащитник «Сандерленда» Вахби Хазри забил мяч прямым ударом с углового в матче Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Вест Хэмом». Видео появилось на YouTube-канале Premier League Goals.

На 26-й минуте Хазри пробил с углового и попал в дальний нижний угол ворот Даррена Рэндольфа. Голкипер не среагировал на удар. Встреча завершилась вничью 2:2.

После 32 туров АПЛ «Сандерленд» с 21 очком занимает последнее 20-е место в таблице. «Вест Хэм» с 37 очками располагается на 13-й позиции.