Третьяк отказался оценить слова Дворковича о судействе в финале Кубка Гагарина

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк отказался оценить критику вице-премьера России Аркадия Дворковича , направленную в адрес судей четвертого матча финала Кубка Гагарина между петербургским СКА и магнитогорским «Металлургом». Его слова приводит «Р-Спорт».

«Честно, не хочется оценивать, что там говорят. Каждый имеет право выражать свои мысли», — заявил Третьяк. Также он подчеркнул, что форварду «Металлурга» Данису Зарипову , который сравнил происходившее на площадке с балетом, следует сосредоточиться на игре.

«Претензии "Магнитки" — это нормально, у всех всегда бывают претензии, это же хоккей. Слова Зарипова о балете? Знаете, ему бы надо шайбы забивать», — отметил Третьяк.

14 апреля СКА обыграл «Металлурга» со счетом 3:2. Решающая шайба петербуржцев была заброшена в большинстве после удаления Зарипова.

Дворкович в своем аккаунте в Twitter раскритиковал работу арбитров. «Дело не в "Магнитке". Стыдно! С таким судейством в Континентальной хоккейной лиге и отсутствием самоуважения мы никогда не обыграем канадцев. А хоккеисты — молодцы!», — написал вице-премьер.

СКА ведет в серии — 3:1, следующая встреча состоится в Магнитогорске 16 апреля.