Шарапова раскритиковала теннисистов, которые высказываются против ее возвращения

Пятикратная победительница турниров Большого шлема россиянка Мария Шарапова считает, что теннисисты не должны продолжать ее критиковать и требовать, чтобы она понесла дополнительное наказание. Шарапову цитирует портал Tennis.com со ссылкой на журнал Le Parisien.

"Я уже отбываю свое наказание, почему некоторые требуют большего? - сказала Шарапова. - Я не вижу причин, по которым должна понести дополнительное наказание".

"Когда ряд деталей был еще неизвестен, каждый имел право судить меня, - добавила она. - Но после рассмотрения дела Спортивным арбитражным судом в Лозанне, который является нейтральным, я говорю "остановитесь". Это неправильно, когда теннисисты продолжают меня критиковать".

В начале марта 2016 года Шарапова призналась, что не прошла допинг-тест, в ее пробе было обнаружено запрещенное вещество мельдоний. В июне Международная федерация тенниса дисквалифицировала россиянку на два года за допинг, но Спортивный арбитражный суд в Лозанне в октябре сократил срок до 15 месяцев. Дисквалификация россиянки истечет 26 апреля, когда она сыграет первый официальный матч после отстранения. Ее возвращение произойдет на турнире в немецком Штутгарте (22-30 апреля), организаторы которого предоставили россиянке "уайлд-кард" ("специальное приглашение").