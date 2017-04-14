Чемпион СССР по конному спорту найден мертвым

В квартире на юго-западе Москвы обнаружили мертвым четырехкратного чемпиона СССР по конному спорту Олега Оводова. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, тело 75-летнего мужчины нашла его дочь. На его голове зафиксировали повреждение мягких тканей.

Точная причина смерти спортсмена неизвестна, сейчас ее устанавливают специалисты.

Оводов пришел в конный спорт в 1954 году. Четыре раза становился чемпионом СССР по конкуру. С 1982-го по 1992 год работал главным тренером сборной СССР. В последние годы был судьей чемпионатов, кубков России по конкуру и молодежных соревнований.