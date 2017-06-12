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Малкин стал лучшим бомбардиром Кубка Стэнли
Фото: Александр Овечкин и Евгений Малкин © Елена Руско/ТАСС
Российский форвард клуба "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин стал лучшим бомбардиром Кубка Стэнли сезона-2016/17.
Нападающий провел 25 матчей в матчах плей-офф и набрал 28 (10+18) очков.
Второе и третье места в таблице бомбардиров также заняли игроки "Питтсбурга" - Сидни Кросби, на его счету которого 26 (8+18) очков и Фил Кессел - 24 (8+16).
"Питтсбург" завоевал трофей в шестом матче финальной серии, переиграв "Нэшвилл Предаторз" со счетом 2:0. Итоговый счет противостояния - 4-2.
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