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Пять болельщиков «Нэшвилла» выпили 115 бутылок пива в день финала Кубка Стэнли
Пять болельщиков клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нэшвилл Предаторс» выпили 115 бутылок пива в день третьего матча финальной серии Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинс». Об этом рассказал один из фанатов Дэвид Хадсон, слова которого приводит SB Nation.
«Мы выпили практически все. Мы не заказывали ничего для других болельщиков, но когда нам принесли столько бутылок, мы были только рады с кем-нибудь поделиться», — рассказал Хадсон, отметив, что на следующее утро чувствовал себя хорошо.
Фанаты провели в баре около 12 часов. В общей сложности компания потратила в баре 1127 долларов.
На данный момент «Нэшвилл» и «Питтсбург» сыграли четыре матча в финале Кубка Стэнли. Счет в серии — 2:2. «Предаторс» впервые в своей истории сумели выйти в в финал турнира.
Пятая игра пройдет в ночь на пятницу, 9 июня, в Питтсбурге.
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