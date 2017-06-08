Пять болельщиков «Нэшвилла» выпили 115 бутылок пива в день финала Кубка Стэнли

Пять болельщиков клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нэшвилл Предаторс» выпили 115 бутылок пива в день третьего матча финальной серии Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинс». Об этом рассказал один из фанатов Дэвид Хадсон , слова которого приводит SB Nation.

«Мы выпили практически все. Мы не заказывали ничего для других болельщиков, но когда нам принесли столько бутылок, мы были только рады с кем-нибудь поделиться», — рассказал Хадсон, отметив, что на следующее утро чувствовал себя хорошо.

Фанаты провели в баре около 12 часов. В общей сложности компания потратила в баре 1127 долларов.

На данный момент «Нэшвилл» и «Питтсбург» сыграли четыре матча в финале Кубка Стэнли. Счет в серии — 2:2. «Предаторс» впервые в своей истории сумели выйти в в финал турнира.

Пятая игра пройдет в ночь на пятницу, 9 июня, в Питтсбурге.