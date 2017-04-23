Российские хоккеисты впервые с 2011 года выиграли медали ЮЧМ

Хоккеисты юниорской сборной России (игроки не старше 18 лет) обыграли сверстников из Швеции в матче за бронзовую медаль чемпионата мира.

Встреча, прошедшая в воскресенье в словацком Попраде, завершился со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) в пользу россиян. Шайбами отметились Данила Галенюк (17-я минута), Дмитрий Саморуков (25-я) и Кирилл Максимов (60-я).

Сборная России впервые с 2011 года стала призером юниорского чемпионата мира. Тогда российские хоккеисты также завоевали бронзу.

Позже в воскресенье в финале турнира сыграют сборные Финляндии и США.