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Волейбольная сборная Японии привлекла к тренировкам робота
В женской сборной Японии по волейболу используют робота для тренировки спортсменок. Видео появилось на YouTube-канале New Scientist.
Машина представляет собой три пары рук, передвигающихся над сеткой, и препятствующих ударам волейболисток. Таким образом, робот имитирует блок, который ставится обороняющейся командой. Тренеры управляют машиной удаленно.
Сообщается, что аппарат использовался на нескольких тренировках женской сборной Японии. Искусственный блок способен развивать скорость до 3,7 метра в секунду, что значительно превышает возможности человека.
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