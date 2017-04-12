СМИ: Футболист «Челси» ударил мячом 6-месячного ребенка

Мать 6-месячного мальчика обвинила футболиста «Челси» Сеска Фабрегаса в причинении вреда здоровью ее ребенка. Женщина утверждает, что мяч футболиста попал в голову ее сына, сообщает The Sun

Виктория Дитхардт, мать пострадавшего мальчика, рассказала изданию, что инцидент произошел в частном парке в Лондоне, где игры с мячом запрещены. Виктория и ее сын Марк лежали на лужайке, в нескольких метрах от них отдыхал Фабрегас с семьей. Неожиданно мяч полетел в сторону 6-месячного Марка и попал ему в голову. После этого Фабрегас подошел к женщине, извинился, поднял мяч и поспешил к своей семье.

«Я не могла допустить, чтобы он ушел просто так, не назвав своего имени. Я спросила, как его зовут, но его жена не дала ему ответить, сказала, что ее зовут Даниэлла и дала свой номер телефона», - рассказала Виктория. Даниэлла посмотрела на мальчика и сказала, что с ним все будет в порядке. Она также заявила, что с мячом играли ее дети, а не муж. После этого семья Фабрегаса спешно покинула парк.

По словам Виктории, она не узнала футболиста. О том, что ее сын пострадал от мяча Фабрегаса, ей рассказали свидетели инцидента.

Виктория Дитхардт заявила, что после удара ее сын стал вести себя по-другому: «Марк был маленьким лучом солнца, пока мяч не ударил его. Но теперь мой ребенок совсем другой. Обычно он жизнерадостный, но после этого случая он спал целый день, а когда проснулся, безучастно смотрел в одну точку».

Сразу после происшествия женщина обратилась к врачам. В ходе осмотра они заметили, что у мальчика частично нарушена двигательная функция в правой руке, что может свидетельствовать о повреждении мозга.

Представитель Фабрегаса заявил, что в мяч играли дети футболиста, удар не был сильным. Он добавил, что Даниэлла, жена Фабрегаса, звонила и писала матери мальчика, но, не получив ответа, сочла, что с ним все в порядке.