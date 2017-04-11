Гендиректор «Зенита» рассказал о нежелании играть на новом стадионе

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов заявил, что на данный момент в клубе не испытывают желания играть на стадионе «Санкт-Петербург». Его слова приводит «Фонтанка».

«Если быть откровенным, то мы бы свои матчи сейчас на этом стадионе не проводили. Но есть определенные обязательства у принимающей чемпионат мира стороны, которой в данном случае является Санкт-Петербург. Она обязана до Кубка конфедераций провести три мероприятия на стадионе, не указано, кстати, каких, так что де-юре это необязательно футбольные матчи», — заявил Митрофанов, отметив, что организации концерта и мото-шоу, которые прошли в феврале, недостаточно для того, чтобы удовлетворить требования Международной федерации футбола (ФИФА).

Также гендиректор «Зенита» подчеркнул, что газон на стадионе, который был подготовлен подрядчиками, находится в непригодном состоянии.

«Не будем вдаваться в подробности, но я могу сказать: то футбольное поле, которое было создано стадионными подрядчиками, – оно умерло. То, что есть сейчас, выращивается специалистами "Зенита". Оно сейчас растет не лучшим образом. Потому что инженерные системы поля полностью не работают и не сданы», — сказал Митрофанов.

Первый матч на новом стадионе «Зенит» проведет 22 апреля. В матче 24-го тура чемпионата России команда примет «Урал» из Екатеринбурга.

7 апреля появилась информация о гниении газона на арене. Как сообщил Regnum, трава начала подгнивать из-за неправильного использования системы искусственной инсоляции.

Футбольная арена на Крестовском острове сдана в эксплуатацию в декабре 2016 года. Строительство объекта началось в 2007 году.

Стадион примет четыре матча Кубка конфедераций, который пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года, а также семь игр чемпионата мира — в 2018-м, который начнется 14 июня и завершится 15 июля.