Сразу семь футболистов мадридского "Реала" выступили против лидера клуба Криштиану Роналду . Игроки считают, что португалец чересчур высокомерен и не всегда полностью выкладывается на поле.

Однако стоит заметить, что "Дон Балон" издается в Барселоне. В Мадриде опровергают факт конфликта внутри команды и не исключают вброс со стороны журнала накануне классико. Подобная публикация может подорвать сплоченность игроков "Реала" накануне важнейшего матча с "Барселоной".