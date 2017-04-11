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«Ювентус» разгромил «Барселону» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов
Туринский «Ювентус» разгромил «Барселону» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Встреча прошла во вторник, 11 апреля, и завершилась со счетом 3:0. В первом тайме дубль оформил нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала, отличившись на седьмой и 22-й минутах. На 55-й минуте защитник Джорджо Кьеллини забил третий мяч в ворота «Барселоны».
Также 11 апреля должны были встретиться дортмундская «Боруссия» и «Монако», однако эта встреча была перенесена на 12 апреля из-за взрыва, который произошел перед автобусом немецкой команды. В результате защитник Марк Бартра порезался об осколки разбившегося стекла и был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.
Ответные матчи состоятся 19 апреля.
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