Организаторы Открытого чемпионата Франции по теннису (" Ролан Гаррос ") - второго в сезоне турнира серии Большого шлема - намерены предоставить "уайлд-кард" Марии Шараповой не в основную сетку турнира, а в его квалификацию. Об этом сообщает британское издание The Telegra h со ссылкой на источник.

Сообщается, что в марте в Лос-Анджелесе состоялась встреча российской спортсменки и главы Федерации тенниса Франции Бернара Джудичелли. В ходе встречи стороны обсуждали возможность получения Шараповой "уайлд-кард" в основную сетку турнира или же в квалификацию.

Ранее Джудичелли сообщил, что организаторы Открытого чемпионата Франции по теннису примут решение о возможном приглашении Шараповой на турнир 15 мая.

В начале марта 2016 года Шарапова призналась в употреблении запрещенного вещества мельдония. Международная федерация тенниса дисквалифицировала россиянку на два года, но Спортивный арбитражный суд в Лозанне сократил срок ее отстранения до 15 месяцев. Дисквалификация спортсменки завершается 26 апреля 2017 года, она вернется на корт на турнире в немецком Штутгарте, организаторы которого предоставили Шараповой "уайлд-кард". Также специальное приглашение россиянке предоставили на турнире в Риме.

"Ролан Гаррос" пройдет в Париже с 22 мая по 11 июня. Шарапова побеждала на этом турнире в 2012 и 2014 годах.