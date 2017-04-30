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Завершился матч между "Спартаком" и ЦСКА
Московский «Спартак» выиграл у ЦСКА в матче чемпионата России по футболу со счетом 2:1 и оторвался от ближайшего преследователя на 10 очков. Об этом сообщает «Р-Спорт».
Мячи у «Спартака» забили Луиc Адриано (32-я минута) и Денис Глушаков (51). ЦСКА ответил голом Алексея Березуцкого (45).
Отмечается, что матч трижды прерывался из-за задымления после взрывов пиротехники на трибунах «Арены ЦСКА»
А перед поединком конные полицейские разгоняли на улицах, прилегающих к стадиону, воинственно настроенных фанатов. В Twitter появилось видео этого инцидента.
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