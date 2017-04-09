Матч чемпионата Украины по футболу перенесли из-за свадьбы дочери президента клуба

Матч чемпионата Украины по футболу между киевским «Динамо» и донецким «Шахтёром» был перенесен с 22 на 21 апреля 2016 года.

По предварительной информации, поединок был смещён на один день из-за полуфинала Кубка Украины, в котором должен принять участие «Шахтёр».

Впрочем, как сообщает «Обозреватель», реальной причиной переноса стала свадьба дочери президента «Динамо» Игоря Суркиса Марины, празднование которой запланировано на 22 апреля.

С этим событием и была связана просьба киевского клуба о переносе встречи на один день.

Ранее известный советский футболист Василий Рац призвал сборную Украины бойкотировать чемпионат мира по футболу 2018 года в России, если та сможет квалифицироваться на турнир.