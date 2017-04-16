Размагнитить и вернуть себе! СКА выиграл второй Кубок Гагарина

Четвёртый матч финальной серии между «Металлургом» и СКА был омрачён сразу двумя скандалами. Первый связан с неоднозначной работой пары арбитров Раводин – Ержабек. В особенности, российского судьи, который в третьем периоде удалил Даниса Зарипова за сомнительное нарушение. В итоге «армейцы» реализовали численное преимущество, выиграв битву со счётом 3:2. Зарипов, оказавшись в боксе для штрафников, рвал и метал, позволив себе выкрикнуть в прямом эфире непечатные слова. Даниса завели, рассердили, поэтому его можно понять. Любой на его месте мог сорваться. Не выдержал и главный тренер «Магнитки» Илья Воробьёв , громко предложивший судьям прямо по ходу встречи отдать кубок в распоряжение СКА. К слову, перед началом пятой игры Воробьёв извинился за столь эмоциональное поведение.

Вообще работа арбитров вызывает много нареканий по ходу всего сезона, каких-то серьёзных сдвигов после увольнения Владимира Плющева и назначения Алексея Анисимова лично я не наблюдаю. Воз и ныне там. Но и «Металлургу» не стоит всё сваливать только на судей. К примеру, в третьей встрече магнитогорцы дважды играли в большинстве в овертайме, Калетник и Мозякин выходили едва ли не один на один с голкипером, но гола так и не состоялось. А вот СКА забил. Выиграй тогда «Металлург», улетела бы команда Воробьёва в родной Магнитогорск при 2-2 в серии.

Второй скандал – обнаружение в тренерской «Металлурга» некоего прослушивающего устройства. Три батарейки, наспех обмотанные изолентой и проводами. Выглядело это устройство смешно и вряд ли в столь богатом клубе, как СКА, захотев поставить просушку, занимались бы такой ерундой, слепленной на скорую руку. В 2017 году есть более современные «жучки», которые бы никто не заметил. Это же чудо техники больше похоже на поделку в детском саду, а не на какую-то хитрую выдумку.

В стартовых составах команд на пятую схватку обошлось без изменений. Первый период прошёл в равной борьбе. Понравилось то, что хозяева не отсиживались в обороне и смело бежали вперёд. И именно уральцы создали голевой момент:

Береглазов набросил от синей линии, Мозякин подставил клюшку на пятаке, но шайба угодила в штангу.

СКА ответил комбинацией с участием Барабанова и Прохоркина, а затем из выгодной позиции в створ не попал Гусев, не воспользовавшийся передачей Шипачёва.

«Магнитка» ответила голом и отличным проходом Осалы. Очень похожем на тот, который финн совершил в предыдущем матче. Оскар на скорости протащил шайбу по левому флангу, ушёл от Барабанова и из круга вбрасывания послал игровой снаряд в дальний угол. Коскинен махнул ловушкой, но выручить не сумел.

Следом начались странности. Ковальчук откровенно толкнул клюшкой Коваржа – судейские свистки молчали, а немного позднее Сантала тоже применил клюшку в борьбе с Кетовым. И здесь уже Оленин с Бутурлиным усмотрели нарушение. Зрители недовольно гудели, а на вип-трибуне «Металлурга» были замечены люди в свитерах судей и с нашивками СКА. Они как бы намекали. Несмотря на активность СКА, Кошечкин уверенно сыграл в неравных составах, несколько раз выручил команду. Помогали и защитники. Страсти накалялась, в результате чего сцепились Прохоркин и Тимкин. Обоим выписали по две минуты. На перерыв коллективы отправились при минимальном преимуществе хозяев.

Вторая двадцатиминутка началась с мощных бросков Херсли. Мы знаем, что Патрик может бросить так, что порвётся сетка. Ну а забил снова Магнитогорск. Коварж сделал перевод в свободную зону на ход Антипину. Виктор с левого края вошёл в зону и щёлкнул, а шайба после рикошета влетела в ближнюю девятку.

Как мог ответить СКА? Голом в большинстве. Зарипова отправили в бокс для штрафников за фол в атаке, а соперник снова воспользовался удалением Даниса. Правда повтора нарушения зрителям так и не показали. Дадонов же совершил проход по правому флангу и сделал перевод в центр на свободного Гусева, который без помех расстрелял ворота Кошечкина. Никита прервал свою серию из пяти матчей без голов.

Малейшая расслабленность коллектива Ильи Воробьёва привела и ко второй пропущенной шайбе. Четвёртое звено «Металлурга» играло против первой пятёрки СКА, что привело к ошибке. Её подкараулил Ковальчук. Илья ушёл за ворота и прострелил на пятак, а Барабанов с нескольких метров спокойно поразил цель.

Далее «металлурги» напоролись на контратаку два в одного. Шипачёв выдержал паузу и прострелил на дальнюю штангу точно на крюк клюшки партнёра, откуда Дадонов поразил ворота. «Магнитка» стала реже играть в зоне атаки, появился брак, отсюда и результат. Отметим и невезение – после кистевого броска Ли шайба попал в стойку ворот. Тренерскому штабу было нужно срочно что-то придумывать. Время для «Металлурга» стремительно летело.

Третий отрезок встречи начался для «Металлурга» обескураживающе, так как Ковальчук забил уже на девятой секунде. Херсли разогнал атаку «армейцев» и отдал передачу на капитана, а Илья со средней дистанции вонзил шайбу под перекладину. Пал ли духом «Металлург»? Ни в коем случае.

Проснулся Косов. «Сталевары» провели атаку левым флангом, Ярослав из круга вбрасывания нанёс бросок в дальний нижний угол — Коскинен не дотянулся. Микко явно не выручил. Причём, не в первый раз в этом матче. Следом Плотников опасно атаковал Косова, попав оппоненту в голову и разбив заградительное стекло. Воробьёв начал активно жестикулировать, но судьи не отреагировали. В матче образовалась пауза.

Первое большинство «Металлург» получил после удаления Каблукова, но реализовать лишнего не вышло, хотя Береглазов создал для Мозякина отличный момент, был шанс и у Зарипова. Подвёл команду Сёмин, от которого и так никакого толку. Александр попал клюшкой по лицу Зубареву, получил две минуты.

«Магнитка» выстояла, однако додавить в концовке не смогла. Суперсейв после броска в упор совершил Коскинен, а точку в матче поставил Плотников. Ли и Мозякин не разобрались на синей линии, Сергей убежал на пустые ворота и спокойно их поразил.