Мутко оценил вероятность введения потолка зарплат для футболистов

«Мы поставили ограничение, чтобы те инвестиции, которые идут из бюджета региона, не направлялись на заработную плату, выплату агентских вознаграждений. Не исключаю, что могут быть введены потолки для зарплат игрокам», — рассказал Мутко.

5 апреля президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин рассказал о том, что в сезоне-2017/2018 руководством РФПЛ планируется ввести лимиты зарплат для молодых футболистов. При этом возраст игрока, на которого буду распространяться ограничения, пока не определен.