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Семь футбольных клубов исключили из состава РФС
Семь клубов официально исключены из членов Российского футбольного союза (РФС). Такое решение принято на конференции спортивной организации, которая проходит в субботу в Москве, передает «Р-Спорт».
Делегаты конференции проголосовали за исключение из РФС команд: "Байкал" (Иркутск), "Локомотив" (Лиски), "Сибирь-2" (Новосибирск), "Митос" (Новочеркасск), "Якутия" (Якутск), "Астрахань" и "Орел".
Исключение означает, что команды потеряли профессиональный статус.
Исключение клубов произошло в рамках программы по улучшению имиджа российского футбола. О борьбе за имидж на конференции заявил президент РФС Виталий Мутко.
«Будем менять имидж, возвращать доверие болельщиков»,— пояснил он,
По словам, Мутко изменения затронут и сборную России — она «серьезно обновлена» после «невзрачной игры» на чемпионате Европы.
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