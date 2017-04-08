Семь футбольных клубов исключили из состава РФС

Семь клубов официально исключены из членов Российского футбольного союза (РФС). Такое решение принято на конференции спортивной организации, которая проходит в субботу в Москве, передает «Р-Спорт»

Делегаты конференции проголосовали за исключение из РФС команд: "Байкал" (Иркутск), "Локомотив" (Лиски), "Сибирь-2" (Новосибирск), "Митос" (Новочеркасск), "Якутия" (Якутск), "Астрахань" и "Орел".

Исключение означает, что команды потеряли профессиональный статус.

Исключение клубов произошло в рамках программы по улучшению имиджа российского футбола. О борьбе за имидж на конференции заявил президент РФС Виталий Мутко

«Будем менять имидж, возвращать доверие болельщиков»,— пояснил он,

По словам, Мутко изменения затронут и сборную России — она «серьезно обновлена» после «невзрачной игры» на чемпионате Европы.