Российская команда "Парадиз" одержала победу на чемпионате мира по синхронному фигурному катанию, который проходил в Колорадо-Спрингс (США).

По итогам короткой и произвольной программ команда "Парадиз" набрала 208,70 балла. Второе место заняла финская Marigold IceUnity (208,58), третье – канадская Nexxice (197,54).

Другая российская команда "Татарстан" заняла шестое место – 187,33 балла.

"Парадиз" второй год подряд побеждает на чемпионате мира по синхронному фигурному катанию.