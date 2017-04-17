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Около 50 болельщиков задержаны в Москве по итогам матча РФПЛ между «Спартаком» и «Зенитом»
Около 50 футбольных фанатов были задержаны по итогам матча 23-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между «Спартаком» и «Зенитом», который состоялся в воскресенье, 16 апреля, на стадионе «Открытие Арена» в Москве.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Большинство из них — за распитие спиртных напитков, около 10 фанатов — за использование пиротехники во время матча», — рассказал представитель силовых структур.
По словам источника, безопасность во время поединка была обеспечена в полном объёме, а полиция не допустила правонарушений и массовых драк.
Ранее сообщалось, что «Спартак» победил «Зенит» в матче 23-го тура РФПЛ со счётом 2:1 и оторвался от ближайшего преследователя в лице ЦСКА на десять очков.
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