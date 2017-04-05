Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что против нее «организована травля», целью которой является смещение ее с должности телекомментатора.

«Я считаю, что это организованная травля, потому что я по телевидению говорю то, что я вижу», заявила Тарасова в интервью РБК, высказав предположение, что ее место может занять тот, кто будет говорить, что в российском фигурном катании «все гладко».