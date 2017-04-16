UFC: Джонсон в десятый раз защитил титул, Магомедов и Волков одержали победы

В Канзас-Сити состоялся турнир UFC on FOX 24, главным событием которого стал титульный поединок в наилегчайшем весе между американцем Деметриусом Джонсоном и бразильцем Вилсоном Рейсом. Победу рычагом локтя в третьем раунде одержал Джонсон, который записал на свой счёт 10-ю защиту титула кряду.

В рамках предварительных боёв свои очередные поединки одержали россияне Рашид Магомедов и Александр Волков.

Результаты турнира:

Деметриус Джонсон (26-2-1, UFC 14-1-1) – Вилсон Рейс (22-7, UFC 6-3) — победа Джонсона рычагом локтя.

Роуз Намаюнас (6-3, UFC 4-2) – Мишель Уотерсон (14-5, UFC 2-1) победа Намаюнас удушением из-за спины во втором раунде.

Роналду Соуза (24-5, UFC 7-2) – Роберт Уиттакер (18-4, UFC 9-2) — победа Уиттакера техническим нокаутом во втором раунде (добивание).

Джереми Стефенс (25-14, UFC 12-13) – Ренату Мойкану (11-0-1, UFC 3-0) — победа Мойкану раздельным решением судей.

Патрик Уильямс (8-5, UFC 1-2) – Том Дюкесной (15-1, UFC 1-0) — победа Дюкесноя техническим нокаутом во втором раунде (локти).

Александр Волков (28-6, UFC 2-0) – Рой Нельсон (22-14, UFC 9-10) — победа Волкова единогласным решением судей.

Бобби Грин (23-8, UFC 4-3) – Рашид Магомедов (20-2, UFC 5-1) — победа Магомедова раздельным решением судей.

Тим Эллиот (14-7-1, UFC 2-6) – Луис Смолка (12-3, UFC 6-3) — победа Эллиота единогласным решением судей.

Алджамейн Стерлинг (13-2, UFC 5-2) – Аугусто Мендес (6-2, UFC 1-2) — победа Стерлинга единогласным решением судей.

Девин Кларк (8-1, UFC 2-1) – Джейк Колье (10-4 UFC 2-3) — победа Кларка единогласным решением судей.

Энтони Смит (26-12, UFC 3-2) – Эндрю Санчес (9-3, UFC 2-1) — победа Смита нокаутом в третьем раунде (добивание).

Зак Каммингс (21-5, UFC 6-2) – Натан Кой (15-7, UFC 1-2) — победа Каммингса удушающим приёмом (гильотина) в первом раунде.

Эшли Эванс-Смит (5-2, UFC 2-2) – Кетлен Виера (8-0, UFC 2-0) — победа Виеры единогласным решением судей.