Бывший тренер сборной России предостерег Овечкина от поездки на Олимпиаду

Бывший главный тренер сборной России выразил мнение, что форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина сожрут и не подавятся, если он поедет на Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане вопреки запрету Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Слова специалиста приводит «Советский Спорт».

«Слова и желание Александра мне понятны. Это крик души. Но я бы на месте игроков, которые высказывали свое мнение как Александр, обратился бы в свой профсоюз. Пусть он принимает какое-то решение. Совместно, без партизанщины. Нужно быть вместе, тогда можно биться за справедливость», — сказал Быков.

По словам тренера, если Овечкин полетит в Пхенчхан самовольно, его прямо там дисквалифицируют. «Эта машина (НХЛ) может сожрать любого хоккеиста. Перемелет и не подавится. Но кто от этого выиграет?», — добавил специалист.

Ранее во вторник Овечкин пообещал поехать на Олимпиаду вопреки запрету НХЛ. Аналогичное решение принял одноклубник Овечкина нападающий Евгений Кузнецов

3 апреля НХЛ объявила об отказе вести диалог об участии хоккеистов в Играх с представителями МОК и IIHF, а также о том, что календарь регулярного чемпионата НХЛ сезона-2017/2018 будет составлен без учета перерыва на Олимпийские игры.

Под руководством Быкова, возглавлявшего сборную России с 2007 по 2011 годы, команда завоевывала золотые медали на чемпионатах мира-2008 и 2009.