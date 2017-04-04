Бой-реванш между боксерами Ковалевым и Уордом пройдет 17 июня в Лас-Вегасе

Россиянин Сергей Ковалев , выступающий в полутяжелой весовой категории, проведет бой- реванш с чемпионом мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) американцем Андре Уордом 17 июня в Лас-Вегасе. Об этом сообщает RDS.

В ноябре 2016 года Ковалев проиграл Уорду по очкам единогласным решением судей и лишился титулов чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в весе до 79,38 кг.

На счету Ковалева 30 побед (26 - нокаутом), одно поражение и одна ничья. В послужном списке Уорда 31 победа (15 - нокаутом) и ни одного поражения.