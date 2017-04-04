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Российские каналы не хотят платить 120 млн долларов за права на показ ЧМ-2018
Россия потратила на подготовку к ЧМ-2018 639 миллиардов рублей, но местные телеканалы до сих пор не могут договориться о покупке прав на трансляции этого события, пишет Bloomberg.
Как стало известно порталу, государственные телеканалы, отказались платить требуемые ФИФА 120 миллионов долларов. Эта сумма в три раза больше той, что была заплачена за права на показ ЧМ-2014 в Бразилии.
Отмечается, что вместе с правами на ЧМ-2018 реализуются и права на Кубок Конфедераций, стартующий всего через три месяца.
«Это не редкость, когда цены поднимаются с каждым годом, но не на 200 процентов», — возмущается глава московского спортивного маркетингового агентства Telesport Петр Макаренко.
Стороны продолжают переговоры, но существует вероятность, что они затянутся.
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