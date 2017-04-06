Сборная России заняла 61-ое место в рейтинге ФИФА, опустившись на одну позицию

Сборная России по футболу опустилась на одну строчку в рейтинге ФИФА, национальная команда занимает 61 место, сообщает организация.

Бразильская сборная поднялась со второго места на первое. Второе место занимает Аргентина, третье — Германия. Сборная Италии поднялась на три позиции и занимает 12 место.

Сильнее всех в мире укрепила свои позиции сборная Македонии — команда поднялась на 33 позиции и занимает 133 место. Сборная Либерии потеряла 39 позиций, что стало антирекордом рейтинга.