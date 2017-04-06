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Сборная России заняла 61-ое место в рейтинге ФИФА, опустившись на одну позицию
Сборная России по футболу опустилась на одну строчку в рейтинге ФИФА, национальная команда занимает 61 место, сообщает организация.
Бразильская сборная поднялась со второго места на первое. Второе место занимает Аргентина, третье — Германия. Сборная Италии поднялась на три позиции и занимает 12 место.
Сильнее всех в мире укрепила свои позиции сборная Македонии — команда поднялась на 33 позиции и занимает 133 место. Сборная Либерии потеряла 39 позиций, что стало антирекордом рейтинга.
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