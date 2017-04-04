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Овечкин пообещал поехать на Олимпиаду вопреки запрету НХЛ
Александр Овечкин примет участие в Олимпиаде-2018, несмотря на запрет Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Заявление российского хоккеиста передает ESPN.
«Я не изменил свое решение, я поеду на Олимпиаду вне зависимости от решения НХЛ. Все хотят быть там», - заявил Овечкин.
Овечкина поддержал владелец клуба «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис. 3 апреля руководство НХЛ объявило, что не станет останавливать регулярный чемпионат в связи с Играми в южнокорейском Пхёнчхане. С 1998 года НХЛ вводила специальную паузу на время Олимпиады. За это время в соревнованиях приняли участие 706 хоккеистов лиги. Игры в Пхёнчане пройдут с 9 по 25 февраля.
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