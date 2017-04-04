Овечкин пообещал поехать на Олимпиаду вопреки запрету НХЛ

Александр Овечкин примет участие в Олимпиаде-2018, несмотря на запрет Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Заявление российского хоккеиста передает ESPN

«Я не изменил свое решение, я поеду на Олимпиаду вне зависимости от решения НХЛ. Все хотят быть там», - заявил Овечкин.