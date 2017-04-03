Французский футболист не попал с одного метра по пустым воротам

Нападающий французского клуба "Бордо" Франсуа Камано погубил стопроцентный момент, не попав в пустые ворота команды "Ницца" с одного метра.

На 56-ой минуте матча "жирондинцы" заработали угловой удар, после исполнения которого партнер по команде сделал скидку на Камано, однако форвард не смог поразить ворота противников и сравнять счет, который на тот момент был 2:1 в пользу "Ниццы", которые играли у себя дома.

Матч завершился победой хозяев со счетом 2:1. Забитыми мячами в составе "Ниццы" отметились Баллотелли и Эйссерик. В составе "Бордо" гол забил Лаборд.