Одноклубник потерявшего сознания вратаря назвал возможную причину инцидента

«Порой из-за низких температур происходит обезвоживание, возможно, произошло что-то подобное. Рад, что с ним всё в порядке. Страшно смотреть, когда происходят такие вещи», — приводит слова Уила официальный сайт НХЛ.

Ранее сообщалось, что голкипер команды «Филадельфия Флайерз» Михал Нойвирт потерял сознание во время матча регулярного сезона НХЛ против «Нью-Джерси Девилз».