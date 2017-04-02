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Одноклубник потерявшего сознания вратаря назвал возможную причину инцидента

Нападающий команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Джордан Уил считает, что причиной обморока голкипера команды Михала Нойвирта могло стать обезвоживание.
«Порой из-за низких температур происходит обезвоживание, возможно, произошло что-то подобное. Рад, что с ним всё в порядке. Страшно смотреть, когда происходят такие вещи», — приводит слова Уила официальный сайт НХЛ.
Ранее сообщалось, что голкипер команды «Филадельфия Флайерз» Михал Нойвирт потерял сознание во время матча регулярного сезона НХЛ против «Нью-Джерси Девилз».
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Джордан Уил Михал Нойвирт
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