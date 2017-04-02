Тренер "Спартака" Каррера не задумывается о возвращении в Италию

Главный тренер российского футбольного клуба "Спартак" Массимо Каррера не задумывается о возвращении в Италию. Об этом тренер заявил итальянскому порталу Tuttomercatoweb.

"Я не задумываюсь о возвращении в Италию, - сказал Каррера. - Я сосредоточен на работе в "Спартаке". У меня действующий двухлетний контракт с клубом. Мне здесь хорошо".

Каррера до работы в "Спартаке" входил в тренерский штаб туринского "Ювентуса". В 2012 году во время дисквалификации главного тренера команды Антонио Конте в связи подозрением в участии в договорных матчах, Каррера стал исполняющим обязанности главного тренера и завоевал Суперкубок Италии.

После 20 туров чемпионата России нынешнего сезона "Спартак" лидирует в турнирной таблице.