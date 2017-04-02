Женская сборная России потерпела разгромное поражение от США на ЧМ по хоккею

Женская сборная России по хоккею была разгромлена командой США в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею со счётом 0:7.

В составе американок дублями отметились Койн, Декер и Ламурэ-Дэвидсон, ещё одну заброшенную шайбу записала на своё счёт Кессел.

Сборная Россия после двух матчей чемпионата мира имеет в своём активе три очка (за победу над Финляндией). В третьем матче россиянки встретятся с канадскими хоккеистками.

Ранее сообщалось, что сборная Канады по хоккею впервые в истории проиграла европейской команде в матче чемпионата мира.