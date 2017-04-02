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Александр Овечкин испортил кадр американским комментаторам. Это очень смешно!
Нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (31) влез в телесюжет, который снимался накануне матча против американской команды «Колорадо Эвеланш». И вот, когда комментаторы «Вашингтона» Майк Фогель и Джон Уолтон начали запись репортажа, сзади подкрался Овечкин и построил им рожки. А потом удалился из кадра, как будто ничего не было!
✌️😃✌️ @ovi8 pic.twitter.com/uAkc4gq8Na— Washington Capitals (@Capitals) 30 марта 2017 г.
Это, наверное, был его розыгрыш на первое апреля!
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