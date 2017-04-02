Александр Овечкин испортил кадр американским комментаторам. Это очень смешно!

Нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (31) влез в телесюжет, который снимался накануне матча против американской команды «Колорадо Эвеланш». И вот, когда комментаторы «Вашингтона» Майк Фогель и Джон Уолтон начали запись репортажа, сзади подкрался Овечкин и построил им рожки. А потом удалился из кадра, как будто ничего не было!

Это, наверное, был его розыгрыш на первое апреля!