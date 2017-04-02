Менеджер Нурмагомедова: Тони Фергюсон — лицемер и жулик

Али Абдельазиз, менеджер бойца UFC Хабиба Нурмагомедова , раскритиковал Тони Фергюсона за его выпады в адрес россиянина. Бой Нурмагомедова и Фергюсона 5 марта сорвался из-за проблем Хабиба со здоровьем, связанных со сгонкой веса.

«Этот лицемер Фергюсон говорит гадости и постит картинки с тирамису после того, как пожелал Хабибу поправиться. Люди знают его только потому, что он должен был драться с Хабибом. UFC не хотела, чтобы он дрался с Хабибом, они хотели Алду. Он получил титульный шанс только потому, что мы хотели его.

Когда этот поганец получил травму, ему никто ничего не сказал. В конце концов этот лицемер и жулик проложил себе путь в рейтинге, ткнув дус Анжуса в глаз и нанеся запрещённый удар Барбозе», — написал Абдельазиз в «твиттере».