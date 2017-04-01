Девушка сделала предложение своему парню на хоккейном матче в США

Владислав Каменев. Девушка сделала предложение своему возлюбленному во время матча регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги (АХЛ) между "Гранд-Рэпидс Гриффинс" и "Милуоки Эдмиралс". Встреча закончился победой "Милуоки" со счетом 3:2, в составах обоих клубов результативными передачами отметились российские молодые игроки Евгений Свечников

Во время перерыва в игре камера выхватила возлюбленных, которых показали на информационном кубе. Пара поцеловалась, а затем девушка встала на одно колено, достала коробочку с кольцом и сделала предложение своему возлюбленному. Молодой человек, оказавшийся в замешательстве от данной ситуации, ответил согласием.

Пресс-служба "Гранд-Рапидс" опубликовала видео предложения.

Матч, состоявшийся в городе Гранд-Рэпидс, завершился победой "Милуоки" со счетом 3:2. В составе обоих клубов российские молодые игроки отличились результативными действиями. 20-летний правый нападающий Евгений Свечников, выступающий за "Гранд-Рэпидс Гриффинс", отдал одну результативную передачу и нанес четыре броска. Свечников был выбран "Детройтом" на драфте НХЛ 2015 года в первом раунде под общим 19-м номером, а в текущем сезоне провел тренировочный лагерь в "Детройте", выступал в предсезонных матчах, но так и не получил возможность выступить в чемпионате НХЛ. В АХЛ Свечников сыграл 67 встреч в текущем сезоне и набрал 45 очков (18 шайб + 27 передач).

Кроме того, в составе "Милуоки" результативной передачей отметился 20-летний российский форвард Владислав Каменев, задрафтованный "Нэшвиллом" под 42-м номером в 2014 году. В текущем чемпионате НХЛ Каменев провел два матча за "Нэшвилл", но не отметился результативными действиями. В АХЛ на счету Каменева 62 матча в нынешнем сезоне и 45 очков (16+29) по системе "гол+пас".

Оба хоккеиста в составе молодежной сборной России стали серебряными призерами чемпионата мира 2016 года.