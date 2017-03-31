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Фигуристка Медведева выиграла чемпионат мира с мировыми рекордами
Российская фигуристка Евгения Медведева установила новые мировые рекорды на чемпионате мира в Хельсинки. Об этом сообщает «Р-Спорт».
Предыдущие мировые рекорды по количеству набранных очков в произвольной программе и по сумме прокатов также принадлежал Медведевой. Фигуристка набрала 154, 40 баллов в произвольной программе и всего заработала 233,41 балл. Результат принес россиянке золотую медаль. На втором месте оказалась спортсменка из Канады Кейтлин Осмонд (218,13 баллов). Третью строчку заняла еще одна канадская спортсменка Габриэль Дэйлмен (213,52). На чемпионате Европы-2017 года в Остраве Медведева набрала 150, 79 балла в произвольной программе и 229,71 балла по сумме прокатов.
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