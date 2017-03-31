Бывший лидер мирового теннисного рейтинга усомнился в честности Серены Уильямс

Экс-первая ракетка мира Илие Настасе усомнился в честности теннисистки Серены Уильямс. Слова румынского спортсмена передает издание Pro Sport

«Допинговые дела нанесли удар по спортивному имиджу России, но, например, к Серене Уильямс никаких претензий нет. Хотя вы видели, как она выглядит? В плане допинга американские спортсмены особо не контролируются, потому что если всплывет правда, американцы исчезнут со всех крупных турниров, и эти соревнования потеряют спонсоров. Вы представляете, к каким последствиям это приведет?», — заявил Настасе.

35-летняя американская спортсменка Уильямс в конце января 2017 года выиграл на Открытом чемпионате Австралии и возглавила рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA). В сентябре 2016 года хакерская группа Fancy Bears похитила и опубликовала документы Всемирного антидопингового агентства (WADA). Согласно обнародованным данным, сёстры Серена и Винус Уильямс употребляли запрещенные препараты в терапевтических целях. Также допинг употребляли Рафаэль Надаль, Милош Теодосич и Симон Байлз. 70-летний Настасе были первым, кто выиграл титул первой ракетки мира. С 23 августа 1973 года теннисист удерживал этот титул в течение 40 недель.