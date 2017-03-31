Сборная России по биатлону будет объединена, исключение сделают только для Шипулина

Численный состав мужской и женской сборных России по биатлону в олимпийском сезоне будет сокращен, в каждой из команд будет по 8-10 спортсменов. Как сообщил ТАСС председатель тренерского совета Владимир Барнашов, сборная уйдет от разделения на группы, исключение будет сделано только для биатлониста Антона Шипулина.

В пятницу в Тюмени прошло заседание тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР), на котором обсуждалась подготовка команды к олимпийскому сезону.

"Сборная команда будет однозначно сокращена. У нас будет мужская и женская команды, в ближайшее время мы определимся, сколько в каждой из них будет человек. Либо их будет восемь, либо десять. Десять - это максимум, если мы говорим о мужской группе, то из этих восьми или десяти, двое будут представлять группу под руководством Крючкова", - сообщил Барнашов.

В минувшем сезоне мужская и женская команда были разделены на группы, каждая из которых готовилась по своей методике. Ранее Барнашов сообщил ТАСС, что группа Шипулина, в которую также входит Алексей Волков, будет сохранена.

Шипулин, который по итогам минувшего сезона занял второе место в общем зачете Кубка мира, уже не первый год работает в группе тренера Андрея Крючкова, отдельно от основной сборной России. Член правления СБР, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов настаивает на том, чтобы к следующему сезону Шипулин готовился в общей группе.

Предложение тренерского совета должно быть утверждено правлением СБР.