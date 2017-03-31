УЕФА не хочет видеть матч Россия — Украина

УЕФА объявил предварительные составы дивизионов футбольной Лиги наций. Сборная России попала во второй дивизион турнира, где также будет представлена национальная команда Украины. Однако 31 марта Союз европейских футбольных ассоциаций объявил, что разведет эти сборные при жеребьевке. Лига наций – турнир, спроектированный УЕФА для того, чтобы заменить товарищеские матчи сборных команд спортивным соревнованием. Планируется, что трофей в этом турнире будет разыгрываться по нечетным годам, когда других крупных турниров у сборных нет.

Кроме того, по итогам Лиги наций будут разыгрываться дополнительные места на чемпионатах Европы.

Чтобы сделать это соревнование наиболее привлекательным со спортивной точки зрения, УЕФА разделит сборные на четыре дивизиона согласно своему рейтингу, который будет опубликован по окончании отборочного цикла к чемпионату мира – 2018.

В дальнейшем корзины для отборочных циклов к чемпионатам мира и Европы будут формироваться исходя из положения команд в дивизионах именно Лиги наций.

30 марта Союз европейских футбольных ассоциаций опубликовал предварительную разбивку на дивизионы, и сборная России, как и национальная команда Украины, попала во вторую лигу.

Дивизион А (четыре группы по три сборные): Германия, Франция, Португалия, Бельгия, Испания, Англия, Швейцария, Италия, Хорватия, Польша, Исландия, Босния и Герцеговина;

Дивизион B (четыре группы по три сборные): Ирландия, Россия, Австрия, Швеция, Словакия, Уэльс, Украина, Нидерланды, Северная Ирландия, Чехия, Турция, Венгрия;

Дивизион C (одна группа из трех сборных и три группы по четыре сборные): Греция, Румыния, Словения, Израиль, Сербия, Дания, Болгария, Албания, Шотландия, Черногория, Норвегия, Литва, Азербайджан, Кипр, Армения;

Дивизион D (четыре группы по четыре сборные): Эстония, Финляндия, Беларусь, Грузия, Фарерские острова, Латвия, Македония, Казахстан, Молдова, Люксембург, Лихтенштейн, Косово, Мальта, Андорра, Сан-Марино, Гибралтар.

По итогам группового этапа победители своих подгрупп в ведущем дивизионе разыграют в июне 2019 года медали в финале четырех.

Победители подгрупп в других дивизионах получат повышение в классе. Соответственно, те команды, которые займут в своих подгруппах последние места (за исключением Дивизиона D), опустятся в следующем розыгрыше Лиги наций на один эшелон ниже.

При этом раз в два года, когда проведение Лиги наций будет совпадать с отборочным турниром к чемпионату Европы, по итогам этого турнира будут разыгрываться последние четыре путевки на континентальное первенство.

В каждом из четырех дивизионов четыре лучшие команды, не завоевавшие путевки на чемпионат Европы через отборочный цикл, разыграют одно место на европейском форуме через стыковой турнир, который должен будет пройти в стране, принимающей Евро.

«УЕФА считает очень удачными проектами Лигу чемпионов и Лигу Европы, поэтому они решили пойти этим же путем и со сборными командами, создав Лигу наций, — отметил вице-премьер правительства России и глава РФС Виталий Мутко.

— Сейчас существует два отборочных цикла — к чемпионату Европы и чемпионату мира, а Лига наций создана для того, чтобы у сборных не было проходных товарищеских матчей, а был полноценный турнир, который также будет влиять на рейтинги сборных. Все направлено на то, чтобы создать единый продукт, бренд и консолидировать права на это соревнование».

При этом УЕФА принял решение развести сборные России и Украины в турнире, несмотря на попадание этих команд в один и тот же дивизион. Это связано с политической напряженностью между странами.

Подобная же практика действует у УЕФА и в клубных турнирах, где команды из России и Украины уже несколько лет не пересекаются в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Аналогичные правила будут применены и к Армении с Азербайджаном, чьи клубы также не встречаются в клубных европейских турнирах.

Начало турнира запланировано на вторую половину 2018 года. При этом распределение команд по дивизионам еще может измениться, хотя это и не коснется российской сборной, чей рейтинг из-за отсутствия отборочных матчей к чемпионату мира до конца цикла существенно не изменится.