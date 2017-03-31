Хоккеист Радулов заявил, что его пытались заставить играть на ЧМ-2016

Форварда Александра Радулова пытались заставить выступить за национальную команду с травмой на чемпионате мира по хоккею 2016 года, который прошел в России. Об это российский хоккеист сообщил в интервью Sportsnet.

Радулов не выступил на том турнире из-за проблем со здоровьем, а позже не получил приглашения на Кубок мира в Торонто. Летом нападающий подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль".

"По окончании прошлого сезона я знал, что не смогу сыграть на чемпионате мира. Я купил билеты и решил съездить на четыре дня в США, поскольку у меня были предложения из клубов НХЛ. Когда я сидел в самолете, мне позвонил Алексей Жамнов и сказал, что я должен приехать в тренировочный лагерь через два дня. Я ответил, что смогу приехать через пять дней, так как вылетаю на переговоры в США", - рассказал Радулов.

"Когда я вернулся с переговоров, я поехал из аэропорта прямо в тренировочный лагерь сборной, - продолжил российский хоккеист. - Я извинился перед тренерским штабом за пропуск двух дней, но в конце того же дня я почувствовал боль и в сборной знали об этом. После МРТ врачи сказали, что мне нужен покой в течение трех недель, чтобы восстановиться. Но они все равно заставили меня выйти на раскатку, на которой при контактной игре 3 на 3 я почувствовал, что мне тяжело".

Радулов выступал за ЦСКА с 2013 по 2016 годы, после чего уехал в "Монреаль". Вместе с ЦСКА он дважды становился победителем регулярного чемпионата, чемпионом России (2015), финалистом Кубка Гагарина (2016).