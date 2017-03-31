Тарасова: коллегой Плющенко пока назвать не могу

Легендарный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала новость о завершении карьеры двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Я желаю ему удачи на новом поприще, у него есть своя школа фигурного катания, и он наверняка будет работать очень серьезно. Плющенко — счастливый человек, который будет искать себя в этом направлении, но своим коллегой я его пока назвать не могу. Коллегой я могу назвать человека, который много лет работает на поприще фигурного катания и добился определенных достижений в области педагогической и тренерской работы. Мой папа назвал меня коллегой только после того, как я выиграла свою пятую Олимпиаду», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Также Тарасова отметила, что верит в успех Плющенко на новом поприще.

«Я уверена, что у него всё получится. Думаю, что Евгений захочет работать на том же уровне, на котором успешно работал и продолжает работать Алексей Николаевич Мишин (тренер Плющенко)», — добавила Тарасова.

Российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко 31 марта объявил о завершении профессиональной карьеры.

Ранее вице-премьер Виталий Мутко поблагодарил Плющенко за служение спорту.