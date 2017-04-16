В матче между московским "Спартаком" и петербургским "Зенитом" в рамках 23-го тура Российской футбольной премьер-лиги с большой вероятностью решится судьба чемпионского титула. В случае победы "красно-белых" вряд ли кому-то из преследователей удастся их догнать. Победа же "Зенита" не только выведет его на второе место, но и сократит отставание "сине-бело-голубых" от "Спартака" до пяти очков, при том, что календарь у москвичей очень непростой.

Матч между "Спартаком" и "Зенитом" уже сейчас можно назвать главной игрой сезона. Во-первых, противостояние команд вот уже много лет всегда получается напряженным и интересным. Во-вторых, матч первого круга завершился скандалом, а глава департамента судейства и инспектирования РФС Валентин Иванов по итогам работы своего однофамильца на "Петровском" вынужден был освободить должность. В-третьих, обе команды борются за титул, и матч в Тушине станет ключевым в этой борьбе. В-четвертых, ЦСКА накануне потерял очки в матче с "Ростовом", что играет на руку как одной, так и другой команде. Игра состоится в воскресенье в 20:00 на стадионе "Спартака".

"Спартак" закрылся ото всех

Новостей из стана команд, которые особенно волнуют болельщиков перед матчами такого уровня и такой важности, на сей раз было немного. И все они исходили от "Зенита", который провел открытую тренировку за пару дней до игры. "Спартак" же по весне стал куда менее дружелюбен к СМИ и перед главным матчем сезона не пустил журналистов к себе на базу. Более того, на официальном сайте команды не было ни одной (!) новости о подготовке к встрече с "Зенитом". Пресс-служба "красно-белых" ограничилась поздравлением Луиса Адриано с днем рождения (форвард родился в День космонавтики) и новостью о том, что все билеты на игру с питерцами проданы.

Ни одной новости о тренировках за целую неделю, ни одной — о состоянии здоровья того же Адриано и Зе Луиша , получивших повреждения в матче предыдущего тура с "Уфой". То ли Массимо Каррера умышленно скрыл всю свою подготовку к игре, то ли клубная пресс-служба попросту решила устроить себе отпуск. Как бы то ни было, поклонникам "Спартака" всю неделю пришлось обходиться без новостей о любимой команде.

Совсем иначе поступил "Зенит". Мирча Луческу Артем Дзюба — самые яркие спикеры команды — ответили на вопросы журналистов после открытой тренировки на базе в Удельном парке. По мнению главного тренера питерцев, матч со "Спартаком" действительно является ключевым в чемпионате: "Это очень важная игра. Кто будет ментально сильнее выглядеть в этот день, какая команда покажет больший характер, та и будет владеть преимуществом. Никаких алиби быть не может в этой игре. Эта игра может развернуть весь чемпионат в другое русло, если мы выиграем. Если не получится, то будет очень сложно", — отметил румынский специалист.

При этом Луческу еще и пофилософствовал на тему своей возможной отставки в случае поражения от "красно-белых", заявив, что спокойно примет такое решение руководства, если оно последует. "Сейчас дела у команды идут не хуже, чем в прошлом году. Предлагаю вспомнить, скольких игроков мы потеряли перед сезоном. Сейчас я думаю о предстоящем матче со "Спартаком", про остальное — потом. Если такое решение (об отставке) примут (руководство), то приму его спокойно", — сказал румынский специалист.

Дзюба против "сектантов"

Лучший бомбардир "Зенита" в нынешнем сезоне и бывший футболист "Спартака" Артем Дзюба также нашел, что сказать перед матчем. В прошлом сезоне эпизод с возвращением зенитовца Дзюбы в Москву на самолете "Спартака" после победы над "красно-белыми" спровоцировал бурю негодования со стороны спартаковских болельщиков. Сейчас Артем вновь "вызвал огонь на себя". По его словам, ряд болельщиков "Спартака" заслужил, чтобы команда наконец стала чемпионом (последний титул "красно-белые" выиграли в 2001 году), однако из-за некоторых поклонников команды он не хочет, чтобы она стала чемпионом.

"Для многих адекватных болельщиков "Спартака"… они заслужили за столько лет, чтобы "Спартак" стал чемпионом. Но есть определенная группа сектантов. Не хотелось бы, чтобы они стали чемпионами, потому что они ведут себя не очень по-мужски", — сказал футболист.

Разумеется, подобные заявления Дзюбы тут же заняли первые полосы во всех СМИ. Шутка ли — единственное яркое заявление накануне суперматча, да еще и от бывшего спартаковца! Вот только отвечать на него "красно-белые" не стали. Точнее, ответили известные болельщики команды, коих у "Спартака" более, чем достаточно. Собственно, ведь к ним — к болельщикам — Дзюба и обращался. Клуб же, как было сказано выше, хранил молчание. Возможно, для того, чтобы ответить Артему на поле стадиона "Спартак" в воскресенье.

Статистика перед матчем говорит в пользу "Зенита". Из последних пяти очных встреч питерцы выиграли две, а три другие завершились вничью. "Красно-белые" не обыгрывали соперника 3,5 года с тех пор как в матче без зрителей на стадионе "Локомотив" победили зенитовцев со счетом 4:2. Обслуживать предстоящий матч будет Александр Егоров из Саранска. Об арбитре сказать крайне важно, учитывая интересную статистику "Спартака" в текущем сезоне (право на первый пенальти в сезоне спартаковцы получили лишь в 22-м туре), а также постоянные упреки в адрес арбитров со стороны Луческу, который считает, что московские судьи помогают "Спартаку".

Егоров в текущем сезоне обслуживал три матча с участием "красно-белых", и все три они выиграли с одинаковым счетом — 1:0 (против "Урала", "Томи" и "Анжи"). На матчах "Зенита" арбитр из Саранска работал четырежды. Две встречи питерцы выиграли — у "Арсенала" (5:0) и "Крыльев Советов" (3:1), — а в двух сыграли вничью со счетом 0:0 ("Локомотив" и ЦСКА). Дважды Егоров назначал пенальти в ворота соперников "Зенита" ("Арсенал" и "Крылья Советов"), а вот "Спартак" такой роскоши от арбитра не дождался.

Внимание к предстоящему матчу огромное. На стадионе ожидается присутствие большого количества ВИП-персон. Все билеты на игру проданы. А это значит, встрече будет сопутствовать необходимый антураж. Остается лишь надеяться, что команды покажут игру, соответствующую высочайшему уровню матча, а Александр Егоров отработает без ошибок, которые повлияют на результат.