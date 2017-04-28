«Удивительная ситуация была, за ней вся страна наблюдала. […] Это все можно рассматривать как курьез, но все мы должны работать на авторитет футбола — и мирового футбола, потому что мы чемпионат мира проводим», — заявил Медведев.

Свое заявление Медведев сделал во время встречи с президентом Российского футбольного союза (РФС) Виталием Мутко . Председатель правительства добавил, что считает, что арбитр матча не справился со своей работой. Мутко отметил, что не понимает причин плохого судейства: «волнение, или накал матча, или открытие нового стадиона». Глава РФС заявил, что «доверие к сборной страны, и отношение к футболу снизилось» и назвал задачей ведомства «изменить эту ситуацию».