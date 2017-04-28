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Медведев прокомментировал судейство на матче "Зенит"-"Урал"
Дмитрий Медведев назвал «удивительным» судейство матча между футбольными клубами «Зенит» и «Урал». В игре судья удалил трех футболистов. Слова премьер-министра России передает РИА Новости.
«Удивительная ситуация была, за ней вся страна наблюдала. […] Это все можно рассматривать как курьез, но все мы должны работать на авторитет футбола — и мирового футбола, потому что мы чемпионат мира проводим», — заявил Медведев.
Свое заявление Медведев сделал во время встречи с президентом Российского футбольного союза (РФС) Виталием Мутко. Председатель правительства добавил, что считает, что арбитр матча не справился со своей работой. Мутко отметил, что не понимает причин плохого судейства: «волнение, или накал матча, или открытие нового стадиона». Глава РФС заявил, что «доверие к сборной страны, и отношение к футболу снизилось» и назвал задачей ведомства «изменить эту ситуацию».
22 апреля судья Алексей Еськов в матче «Зенит» - «Урал» удалил трех футболистов екатеринбургской команды. Матч закончился со счетом 2:0 в пользу петербургского клуба. Главный тренер «Урала» Александр Тарханов назвал судейство в матче «безобразным» и предположил, что судья «поймал кайф от красных карточек». Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу после матча заявил, что «не хотел бы выигрывать так, как это было сегодня». Матч между «Зенитом» и «Уралом» стал первым на стадион «Крестовский». Чемпионат мира по футболу 2018 года состоится с 14 июня по 15 июля. Игры пройдут на 12 стадионах 11 городов России.
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