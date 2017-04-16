«Лента.ру»: ?? Кого вы считаете фаворитом?

Радченко: Однозначно «Зенит»! Для сине-бело-голубых это один из последних шансов побороться за золотые медали, и в клубе это прекрасно понимают. Поэтому должны выложиться на 100 процентов и попытаться зацепиться за победу.

В чем слабые и сильные стороны команд?

«Зенит» и «Спартак» — команды схожие, без видимых слабых сторон. Что касается сильной стороны, я бы отметил прекрасное взаимодействие в передней линии обеих команд — атакующие футболисты нацелены на ворота и четко понимают свою роль на поле. Что у сине-бело-голубых, что у красно-белых.

Какие из встреч этих команд вам больше всего запомнились?

Когда «Зенит» обыграл «Спартак» на «Петровском» со счетом 5:0. В этой игре у петербуржцев получалось все, а у москвичей практически ничего. Что и определило результат.

Каково турнирное значение предстоящего матча?

Победив, «Спартак» сделает большой шаг к золотым медалям, ЦСКА и «Зениту» будет крайне сложно составить красно-белым конкуренцию. В случае поражения у спартаковцев останется еще достаточно игр, которые могут выбить их из колеи, а питерцы сократят разрыв с лидером до 5 очков — вполне можно отыграть.

СМИ сообщили, что встреча со «Спартаком» в случае поражения может стать последней для Мирчи Луческу на его посту. Оправданно ли такое решение?

У Луческу действующий контракт, и он намерен отработать его до конца. Что собирается делать руководство питерского клуба, можно только догадываться.

Также в марте распространилась информация о том, что контракт Массимо Карреры со «Спартаком» планируется продлить на более выгодных условиях. Речь идет о повышении ежегодного оклада специалиста до 3 миллионов евро. А это как бы вы прокомментировали?

Продление контракта с итальянцем совершенно оправданно. Мы видим, как команда заиграла при Каррере, настрой и самоотдача — на запредельном уровне. Он сумел найти с футболистами общий язык, что, безусловно, приносит свои плоды. Абсолютно правильный и обоснованный шаг с точки зрения руководства «Спартака».

Много разговоров о судействе в этом сезоне. «Зенит» жаловался на предвзятость московских судей, «Спартак» — на то, что не назначают пенальти. Что можете сказать по этому поводу?

Долгий разговор. Конечно, есть ошибки, куда без них. Нyжно смотреть в первую очередь на свою игру, как «Спартаку», так и «Зениту», а уже потом рассуждать о каких-то промашках арбитров.

Рейнгольд: В таких матчах не может быть явного фаворита. «Зенит» постарается реабилитироваться в глазах болельщиков, потому что играет в последнее время неважно. «Спартак» на сегодняшний день чуть сильнее по составу. Думаю, если красно-белые сыграют так же вдохновенно, как в большинстве матчей сезона, у «Зенита» нет шансов.

В чем шанс «Зенита» в этом матче?

Есть такой нюанс. «Спартак» давно не был так близок к чемпионству. Я помню эти ощущения. Коленки дрожат не слабо. Ребята действительно могут перегореть. Я им советую забыть, с кем они играют. «Зенит», «Уфа», какая разница? За любую победу дают три очка. Надо просто выйти и отпахать так, как это делает, к примеру, Роналду. Надо пахать, чтобы не было стыдно посмотреть своему партнеру в глаза.

Какие из матчей «Спартака» и «Зенита» вам особенно запомнились?

Когда я играл, «Зенит» не так уж блистал, честно говоря. Нашими основными конкурентами были другие команды: киевское «Динамо», тбилисское «Динамо», ереванский «Арарат»... В советскую эпоху «Зенит» был очень средней командой. Он заиграл только в российском первенстве, во времена Садырина и Морозова. В новейшей истории между «Спартаком» и «Зенитом» было всякое: и 4:1 в пользу «Спартака», и 5:0 в пользу «Зенита». В сегодняшнем матче мне хочется увидеть красивый комбинационный футбол, с обилием острых моментов. Хочется, чтобы зрелище было интереснее, чем вчерашние 0:0 во встрече ЦСКА — «Ростов». Это был антифутбол.

Сильно ли понизятся шансы «Спартака» на золото в случае поражения?

Нет, не сильно. Но думать о чемпионстве пока рано. «Спартаку» еще ехать в Ростов, затем играть с ЦСКА, потом — в Пермь. Им никто очков там не подарит. Если красно-белые сегодня проиграют, станет сложнее, но просто не будет в любом случае.

Насколько важно судейство в предстоящем матче?

Надеюсь, судейство будет объективным. То, что было между этими командами в первом круге, — это кошмар. Надеюсь, сегодня беспредела не будет, и арбитр отработает профессионально.

Стоит ли «Зениту» отправлять Луческу в отставку?

Это следовало сделать намного раньше. Они запоздали с этим решением. Луческу — не тренер уровня «Зенита». Он сильно уступает Адвокату, Спалетти и Виллаш-Боашу, возглавлявшим команду до него. Он слабее их в тренерском менталитете, слабее в тактической подготовке, он хуже во всем. Мне Луческу видится человеком, не уверенным в себе. Он постоянно жалуется на судейство, критикует всех, кроме себя.

Насколько вы удовлетворены работой Массимо Карреры в «Спартаке»?

Этого тренера красно-белым послал футбольный бог. Я с осторожностью его воспринял, но когда увидел, во что превратилась команда, был очень приятно удивлен. Сейчас «Спартак» — коллектив единомышленников, чего не было очень давно. Футболисты играют за своего тренера, это дорого стоит.