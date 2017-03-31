Плющенко объявил о завершении карьеры

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко завершил спортивную карьеру. Об этом он заявил в интервью "Матч ТВ".

"Я закончил карьеру в спорте. Открываю свою академию, где буду работать в качестве тренера", - сказал Плющенко.

Спортсмен пояснил, что решение о завершении карьеры он принял год назад, когда ему прооперировали шейный отдел позвоночника. "С молодежью невозможно сейчас соревноваться – мне так кажется. Есть какой-то предел. У меня было 15 операций, выступать на пятой Олимпиаде – сложно. Я уже наелся", - сказал Плющенко.

Плющенко рассказал, что благодаря врачам смог восстановить свое здоровье и сейчас чувствует себя хорошо. Он добавил, что на Олимпиаду в Южную Корею он может поехать, но уже не как член олимпийской сборной РФ.