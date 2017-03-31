Фигуристы Боброва и Соловьев удивились решению судей на чемпионате мира

Российский дуэт Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев остались удивлены судейством на чемпионате мира по фигурному катанию.

"Что касается оценок, будем пересматривать. Очень любопытно. Мы весь сезон катаем одну программу, улучшаем ее, уделяем внимание технической стороне. И тут берут и убирают. Обидно, очень обидно. Мы столько работали", - сказал Соловьев в эфире программы "Все на матч!"

"Дима все сказал. Прокат мы сделали чисто, срывов не было, и тут получаем второй уровень за дорожку, третий за блюз. Мы весь сезон получали четвертый уровень за блюз, для нас это немного странно", - добавила Боброва.

Танцевальная пара занимает восьмое место после короткой программы.