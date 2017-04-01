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«Барселона» опубликовала видео с игрой 15-летнего Месси
ФК «Барселона» опубликовала видеозапись с тренировок команды U-16, на которой можно увидеть четырёхкратного обладателя «Золотого мяча» Лионеля Месси.
Во время выступлений за молодёжную команду Месси играл под 9-м, 10-м и 15-м номерами. Тренером команды в то время был Алекс Гарсия, который после работы в испанском клубе возглавил тбилисское «Динамо».
Ранее ФИФА дисквалифицировала Лионеля Месси на четыре матча за оскорбление арбитра.
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